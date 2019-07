A Jászai Mari-díjas színésznő, Balázsovits Edit 15 éve él boldog házasságban, pedig nem mindennapi, ahogy a frigy indult. A színésznő két hét után mondott igent a lánykérésre.

Balázsovits Edit intuitív személyiségnek tartja magát, mindig hallgatott az ösztöneire. Akkor is, amikor örök hűséget fogadott fogorvos párjának, dr. Fürstner Józsefnek, "Dodónak".

"Számunkra mi sem volt egyértelműbb annál, hogy összekötjük az életünket Dodóval, pedig még csak nem is ismertük a másikat. Tudom, sokak számára ez teljességgel érthetetlen, de valahogy egyértelmű volt, hogy mi összetartozunk, még ha akkor nem is ismertük egymást. Legbelül éreztem, hogy jó embert választok, így még csak gondolkoznom sem kellett a válaszon. Különben is, számítottam arra, hogy előbb vagy utóbb, de inkább előbb megkéri a kezemet" – mesélte a Borsnak a színésznő, aki a gyermekvállalással sem várt túl sokat.

"Alig néhány hónap leforgása alatt összeházasodtunk, és mire észbe kaptunk, már úton volt a gyermekünk, Richárd. Igaz, megismerkedni, összecsiszolódni már házastársként, majd szülőkként kellett, de ez így volt jól. Semmit sem bántam, egy perccel sem halasztottam volna tovább ezeket a nagy eseményeket, mint ahogyan a férjem, Dodó sem. Az elmúlt tizenöt év úgyis minket és a szerelmüket igazolja, ami bár még számomra is hihetetlen, de ugyanúgy lángol, mint megismerkedésünkkor. Szó se róla: jól egymásra találtunk" – mondta mosolyogva Edit.