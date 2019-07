Nótár Maryvel sok minden történt az elmúlt időszakban, elárulta, hogy van most.

Az elmúlt időszakban nem túl sok jó jutott Nótár Marynek: menedzserével komoly vitába keveredtek, ráadásul az édesanyját is elvesztette. Karácsonykor kellett búcsút vennie tőle hirtelen és tragikus módon. Mary elmondta, mindezek után hogy van most.