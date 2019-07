Kellemetlen helyzetbe került Bogdányi Titanilla: az ő nevével jelentek meg pucér fotók az interneten. Pedig a képeken nem ő szerepel.

Bogdányi Titanilla igencsak meglepődött, amikor a rajongói felhívták rá a figyelmét, hogy egy illegálisan működő internetes oldal olyan pucér fotókat tett közzé, amelyek állítólag őt ábrázolják. Persze hamar kiderült, hogy a képek nem a Jóban Rosszban sztárjáról készültek, hanem egy másik fiatal lányról – számolt be róla a Bors.

Titanilla a közösségi oldalán figyelmeztette a követőit, ne higgyék el, amit róla állítanak.

„Nagyon aranyosan többen jeleztétek nekem, hogy az egyik internetes szennyoldal kirakott egy lányról meztelen képeket, és azt írta, hogy én vagyok látható rajtuk. Ehhez gyalázkodó szövegeket is írt. Természetesen a vak is láthatja, hogy az NEM ÉN VAGYOK. Belinkelte hozzá a Facebook- és Instagram-oldalamat, amivel kapufát is lőtt a szánalmas rágalmazásának, hiszen egyből bebizonyosodik, ha megnézitek az oldalakat, hogy az a szegény lány nem én vagyok!!!!! (Arcom, testalkatom, a tetoválásaim, hajam!!!!) Hihetetlen, hogy a »me Too-mozgalom« korában működhet még egy ennyire aljas, undorító, rágalmazó oldal! Már megtettem a szükséges jogi lépéseket! Így is túl sok szót fecséreltem erre a gusztustalan bandára..."