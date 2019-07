Mindenki úgy szeretne kinézni 54 évesen, ahogy Elizabeth Hurley: bombázó bikiniben.

Elizabeth Hurley-n egyszerűen nem fog az idő. Az 54 éves színésznő még most is bátran vehet fel bikinit, és meg is teszi. Ami még ennél is jobb, hogy az erről készült fotókat pedig megosztja a közösségi oldalán, így mindenki megbizonyosodhat arról, hogy Elizabeth Hurley most is igazi bombázó.