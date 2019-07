Bajor Imre lánya, Lili apja nyomdokaiba lépett: hamarosan színésznőként láthatjuk egy telenovellában.

Bajor Imre lánya, Lili apja nyomdokaiba lép: sorozatszínészként láthatjuk a Barátok köztben.

„Nagyon szerettem a Szomszédokat és benne aput, nekem ez volt a gyerekkorom. Biztos örülne ennek a munkámnak és támogatna. Színházi színésznő szeretnék lenni, a diplomámat is ebből szereztem, de úgy érzem, sokat tanulhatok a Barátok közt csapatától és sok szakmabelivel ismerkedhetek meg. Apu is sok műfajban jártas volt, a prózai szereptől kezdve az operetten át a filmezésig minden jelen volt az életében, és természetesen a sorozatok is fontosak voltak számára” – mesélte Lili a Blikknek.