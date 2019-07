Miley Cyrus nem túl megnyerő fotót tett közzé: egy földönkívülivel csókolózik.

Megszokhattuk, hogy Miley Cyrus különös dolgokat szokott művelni, de olykor előfordul, hogy saját magán is túltesz. Legutóbb megosztott fotójával is nagy meghökkenést keltett, ugyanis a felvételen egy földönkívülivel csókolózik. Természetesen – amennyire a felvételből megállapítható – valójában egy báburól van szó, de még így is meglehetősen bizarr a kép.