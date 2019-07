Karrierjét is szüneteltette Lányi Lala kisfia gyógyulása érdekében: Beni 13 évvel ezelőtt koraszülöttként látta meg a napvilágot. Ma már igazi eleven, intelligens kis tinédzser.

Koraszülötten, oxigénhiányos állapotban jött világra 13 évvel ezelőtt Lányi Lala és Kondákor Zsófia kisfia. A pár szakítása után a kis Benit az énekes nevelte tovább, a színésznő lemondott felügyeleti jogáról. Az apuka éveken át mindennap vitte gyermekét a Pető Intézetbe, és emiatt még a zenei karrierjét is szüneteltette.

„A könnyeimet nyeltem, amikor az apás szülést követően azonnal inkubátorba került. Egy kis csöppség volt, és megszenvedett minden lélegzetvételért. Ma már inkább arra kell figyelnem, nehogy megöleljem a suli előtt vagy egy atyai csókot nyomjak a bucijára a lányok szeme láttára. Beni az óvodában egy évet veszített, de mára teljesen felzárkózott. Most hetedikbe megy, és igazi férfipalánta: energikus, intelligens, jó a humora, a szókincse pedig elképesztő” – mesélte Lala a Blikknek.

„Közben persze az akarata is erősödött. Nagyon büszke vagyok rá. Mindig arra vágytam, hogy teljes értékűnek és boldognak lássam, és most, hogy ez valósággá vált, többet nem is kívánhatok. A járásában pici nyoma maradt mindannak, amin keresztül kellett mennie, de én ezt szexepilnek látom. Focizik és biciklizik, de futni is szeret, és a Segway is a kedvence lett, amelyet az egyensúlyfejlesztés miatt kapott” – mondta, majd hozzátette, azóta Beni édesanyjával is sikerült rendeznie a viszonyát és a kisfiú felváltva van náluk.