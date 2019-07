Amerikába utazott meditálni Ubrankovics Júlia színésznő. A kirándulás után színházi szerepet is kapott a tengerentúlon, majd a szerelem is rátalált.

San Franciscótól 200 kilométerre, egy mamutfenyőkkel körbeölelt táborban meditált Ubrankovics Júlia, miután nem hosszabbították meg a szerződését A Tanár című sorozatban.

Ezután New Havenben, a Yale Egyetemen próbálta A kutya, az éj és a kés című színdarabot, amelynek New Yorkban volt a bemutatója – írja a Story magazin. Ám nemcsak új lehetőségek találták meg, hanem a szerelem is.

„A szerelmem, aki filmzenéket ír, Los Angelesben él, és hat órát repült, hogy ott lehessen a New York-i bemutatómon. A végén egy hatalmas csokor rózsával köszöntött. Akkor már két hónapja nem láttuk egymást, izgultam is, vajon megismer-e, mert az előadás kedvéért rövidre vágattam és természetes barna volt a hajam. Nyolc hónapja ismerjük egymást, még nem mutattam be a szüleimnek” – mesélte Ubrankovics.

Azt is elárulta, hogy egy jazzbárban ismerkedtek meg, a férfi szólította meg őt. „Az első randinkra a kutyájával érkezett, és beszélgetés közben elárulta, hogy gyakran kirándul az autójával a hegyekben. Elhívott egy túrára, amiről már egy párként jöttünk vissza” – folytatta a színésznő.

Azóta voltak már együtt a sivatagban, az óceán partján, de vadkempingeztek is.