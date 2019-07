Nagyon kiakadtak a rajongók Kylie Jenner egyik képe miatt.

Kylie Jenner egy fotót töltött fel a közösségi oldalára, és nem is sejtette, mekkora hibát követ el vele. A fotón kedvesével, Travis Scott-tal ölelkezik az autó mellett. Ezzel nem is lenne semmi baj, a követők azonban kiszúrták, hogy a párocska mozgássérült parkolóhelyre állt be az autójával.

Véleményüknek természetesen hangot is adtak.