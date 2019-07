Nem kevés ideje van a színpadon Korda György és Balázs Klári. Nem áll mögöttük hatalmas stáb, szinte mindent ők maguk intéznek. Most azonban elértek egy ponthoz, ahol már túl sok lett a teendő. Balázs Klári fontos dolgot közölt rajongóikkal.

Rengeteg dologra kell figyelnie a Korda házaspárnak. Balázs Klári nemcsak a színpadon állja meg a helyét, de a szervezésből is keményen kiveszi a részét. Eddig ő kezelte Facebook-odalukat is, ám most kicsit sok lett a napi teendőkből. Ezzel kapcsolatban fontos hírt közölt rajongóikkal.

"Kedves Rajongóink,Barátaink! Olyan sűrűvé vált az élet,hogy a Facebook oldalunkkal a továbbiakban nem én foglalkozom. Köszönöm a megértésüket, de a "helyettesem" lelkiismeretesen fogja kezelni az oldalt" - írta Balázs Klári.

A rajongók már is kommentelnek a bejegyzéshez. Megköszönik az őszinteséget az énekesnőnek.