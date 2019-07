Németh Lajos elárulta, tavaly szívritmuszavarral került kórházba. Azóta életmódot váltott.

Németh Lajos nemrég ünnepelte 69. születésnapját és a népszerű meteorológus most a Story magazinnak mesélt arról, hogyan érzi magát közel a 70-hez. Elárulta, az utóbbi hónapokban életmódot váltott, tavaly ugyanis szívritmuszavarral kórház került.

„Tavaly július 13-án, pénteken, amikor a Balatonnál nyaraltunk, hirtelen rosszul lettem, minden elsötétült előttem, a feleségem vitt be a füredi szívkórházba. Kiderült, szívritmuszavarom van, ami szerencsére hamar magától is helyreállt. Gyógyszert kell azonban szednem, és rendszeresen járok terheléses kontrollra. Életmódot is kellett váltanom, főleg az étkezést illetően, amit Ági a nejem felügyel. Ég veled, csülkös pacal, isten hozott, sült hal! Hát nem ugyanaz..." – nyilatkozta Németh Lajos, majd hozzátette, mára a futást is lecserélte sétára, illetve kerékpárra.