Vajna Timinek egyedül kell megküzdenie a gyásszal és a támadásokkal – nagyon aggódnak érte a barátai.

Vajna Timit sokan támadták, amiért luxusszállodában nyaral, és erről szexi képeket oszt meg az Instagram-oldalán. A fiatal özvegy azzal védekezett, hogy csak így tudja reklámozni a szálláshelyet, amire kedvezményt kap, másként nem engedhetné meg magának. A rengeteg kritikával egyedül kell megküzdenie, ami miatt aggódnak érte a barátai.