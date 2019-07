Tegnap érkezett meg Magyarországra Demcsák Zsuzsa indiai férje, Krishan Dangwal. A volt műsorvezető a reptéren várta élete párját, alig várta már, hogy megölelhesse.

Ahogy megérkezett Krishan, megcsókolták egymást Zsuzsával. Az újdonsült feleség pedig azonnal a férje fülébe súgta, hogy szereti. Nagy meglepetés volt mindkettőjüknek, hogy Krishan pár nappal előbb tudott ideutazni a tervezettnél.

"Meglepetés volt, szerdán este hívott, hogy másnap mikor menjek ki a repülőtérre. Az egész eddigi életét kellett felszámolnia, a munkáit befejezni. Az otthonát pakolta be pár bőröndbe. Nagyon kell szeretni valakit, hogy ezt megtegye, és én a távolból is éreztem ezt a feltétel nélküli, miattam minden mást feladó szerelmet. Most be kell rendezkednünk az itthoni közös életünkre. A valódi együttélésünket kezdjük el. Egyszerre furcsa és természetes is ez a helyzet, mert nagyjából tíz éve nem éltem együtt senkivel, ő sem volt még házas soha, mégis annyira egyértelmű, hogy mostantól együtt élünk. Igazán most kezdődik el az életünk, tervezzük az esküvőt, a jövőnket" - mondta a Blikknek Zsuzsa, aki azt is hozzátette, eszük ágában sincsen kimozdulni, élveznek minden együtt töltött órát.

A szerelmesek nem tétlenkednek sokat, egy hónapon belül meg akarják tartani az esküvőt is. Zsuzsa az augusztus 21-i születésnapját már feleségként szeretné ünnepelni.