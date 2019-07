Bálint gazda elárulta, hogyan fogja megünnepelni vasárnap a 100. születésnapját.

Két nap múlva 100 éves lesz Bálint gazda. Az ország kedvenc kertészmérnöke a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában elárulta, milyen érzésekkel várja a nagy napot.

„Nagyon vegyesek az érzelmeim. Egyrészt 100 évesnek lenni nem érdem, inkább a körülmények szerencsés összjátékának eredménye, ha valaki megéri ezt a kort. Emlékszem, amikor 40 éves korom környékén nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk, azt mondtam: engem ez nem érdekel, úgyse fogok addig élni... Mégis úgy adódott, hogy eljutottam idáig. Ebben a korban sok minden letisztul, már csak azért is, mert egy 100 éves embernek nincs túl sok értelme a jövőn gondolkodnia. Persze ez hátrány is lehet olyasvalakinek, aki hozzám hasonlóan tevékeny. Ha például elültetek egy fát, érdekel, vajon milyen lesz mondjuk 20 év múlva. De ilyenkor az ember gondolkodásának középpontjában már akaratlanul is az elmúlás áll. Engem is foglalkoztat, mi lesz a családommal és mindazzal, amit az életem során alkottam. Sosem voltam meditáló típus, de mostanában szívesen leülök a kényelmes fotelomba, és miközben látszólag nem csinálok semmit, valójában ilyen dolgokon jár az agyam."

Bálint gazda beszélt arról is, hogy családi körben biztosan tartanak majd egy kis ünnepséget.

„Apámnak mindig az volt a mondása, hogy az ember nem az ünnepeknek, hanem a hétköznapoknak él. Ennek következtében az én családomban sosem ünnepeltünk látványosan, se a születésnapokat, se más jeles napot, például házassági évfordulót. Apró ajándékokkal, egy-egy süteménnyel vagy finom étellel be szoktuk érni. Persze erről a századikról azért biztosan megemlékezünk majd családi körben."