Éves vakációját tölti Varga Izabella, a Barátok közt szereplője. Most megmutatta, hogy fest smink és gondosan elkészített frizura nélkül.

A Barátok közt című szappanopera Balogh Nóráját mindig elegáns öltözékben, gondosan elkészített sminkkel és frizurával láthatjuk. A forgatás minden évben szünetel egy hónapig, ilyenkor töltik a színészek és a stábtagok a szabadságukat.

Varga Izabella meg is mutatta, mivel kezdi a vakációja első napját. "Első nap. No smink, no hajidomítás. A vakációm legfontosabb céljai: pihenés, családi akkumulátorok feltöltése, minél több "Megismernek-e Még Élőben A Barátaim" játék, és nem utolsó sorban: sport-sport-sport" - írta bejegyzésében a színésznő.

A forgatás újrakezdésekor nem mindenki tér majd vissza a Mátyás király térre. A Berényi Miklóst alakító Szőke Zoltán ugyanis 21 év után távozik a sorozatból.