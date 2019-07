A 21 év alatt, amelyet Szőke Zoltán a Barátok köztben töltött, számos dolog történt a karakterével, Berényi Miklóssal. A színész most úgy döntött, hogy elhagyja az ikonikus szappanoperát.

A nyári egy hónapig tartó szabadság előtt a Barátok közt stábja mindig egy hatalmas bulival ünnepel. Ám idén szomorúra sikerült az esemény – tudta meg a Blikk az ikonikus szappanopera egyik stábtagjától. Szőke Zoltán, azaz Berényi Miklós ugyanis 21 év után távozik a sorozatból.

"Általában nevetgélünk, sztorizgatuk, de ez az összejövetel – a korábbiakkal ellentétben – tele volt könnyes pillanatokkal. Varga Izabella és Pásztor Virág, aki a sorozatban Berényi Miki lányát alakítja, szinte végigzokogták a búcsúztatást. Zolit pedig számos ajándékkal lepték meg" – osztotta meg a lappal az informátor. Néhány hónapja már rebesgették, hogy a színész távozni szeretne. Karaktere számos dolgon ment át a több mint 2 évtized alatt, Szőke az utóbbi időben már nem szívesen játszotta a főgonoszt.

A stábtag elmondta: a színész beszédet is mondott, ami nagyon meghatóra sikerült. "Be kell vallani, egy ideje már nem lehetett vele együtt dolgozni, úgy tűnt, alig várja, hogy végre vége legyen ennek az időszaknak. Megköszönte a közösen eltöltött éveket, és elnézést is kért azért, mert nehezebb volt vele a forgatás" – árulta el a Blikknek.

A lap cikkéből kiderül, hogy Berényi Miklós karakterét nem ölik meg az írók, ám egy izgalmas történetszállal vezetik fel a távozását.