Pártos Csilla megszólalt, miután Pécsi Ildikó azt állította, ő és fia addig bántják, míg valami baja nem esik.

Pártos Csilla és volt anyósa, Pécsi Ildikó között évek óta dúl a jogi harc, ráadásul a tárgyalótermen kívül, a nyilvánosság előtt is folytatják a csatározást. Most Pártos Csilla szólalt meg, miután anyósa azt nyilatkozta, egykori menye és unokája addig hergelik, míg baja nem esik.

"Erre már muszáj volt reagálnom, mert a hallgatás beleegyezés, márpedig én nem fenyegettem meg senkit, és senkinek nem kívántam a halálát! Nem is értem, hogy állíthatott ilyet, hiszen ezek nagyon komoly, nemcsak érzelmi, hanem már jogi határokat is feszegető szavak. Az én lelkiismeretem tiszta! Én korábban, ha megszólaltam, soha nem beszéltem róla, nem bántottam őt, csupán általánosságban osztottam meg az érzéseimet. De roppant nehezen viselem, hogy mindent az én nyakamba varrnak. Miért én volnék mindenért a hibás? Hiszen a válást sem én kezdeményeztem" - idézi a Ripost a Star Magazin interjúját. Csilla hozzátette, bízik abban, hogy javulni fog a viszonyuk. "Sok mindenben engedtem az elmúlt években, próbáltam békülni is, sőt, hívtam is őket többször, de úgy tűnik, mindhiába. Elálltam a rokontartási pertől is, pedig mind a mai napig nem kaptam meg a gyerektartás egész összegét a volt férjemtől. Nekem a szeretteimen kívül semmim nincs. Őszintén mondom: engem is megvisel a jogi procedúra, de nem tudok a nulláról felépíteni egy új életet, muszáj végigcsinálnom, már csak a fiam miatt is. De soha nem adom fel, hiszem, hogy egyszer kibékülünk. Én erre törekszem, hiszen egykor nagyon szép, szerető család voltunk" - mondta.