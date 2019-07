Tolvai Renit nagyon sokan bántották a közösségi oldalán, ezért komoly döntésre szánta el magát.

Közszereplőként sok kritikával találkozik Tolvai Reni, de elege lett a mocskolódásból. A közösségi oldalán rengeteg bántó hozzászólást kapott, ezért az énekesnő úgy döntött, egyszer és mindenkorra száműzi a kommenteket az Instagramjáról – szúrta ki a Ripost.