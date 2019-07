Nagyon megviseli a szélsőséges időjárás Törőcsik Marit.

Nagyon megviseli a szélsőséges időjárás Törőcsik Marit, ezért éjjel-nappal ápoló vigyáz rá – számolt be róla a Ripost. A művésznő egészségével sok probléma volt az utóbbi időben, többször járt kórházban is. A kollégái is nagyon aggódnak érte.

„Mostanában sokat alszom és tévézem a szobában, fáradékony vagyok. Persze jobban szeretek kint lenni az udvaron, az orvosok is ezt tanácsolták. Szerencsére sosem vagyok egyedül, az ápolónő éjjel-nappal itt van nálam, és a családom is gyakran meglátogat, sokszor jönnek hozzám" – nyilatkozta a lapnak Törőcsik Mari.