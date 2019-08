Hamarosan képernyőre kerül az Ázsia Expressz második évada, ahol Hódi Pamela és modell társa is megméretették magukat. A forgatás már lezajlott, a lányok azonban csak annyit árultak el, mi az erősségük.

Hatalmas várakozás övezi Ázsia Expressz második évadát, ahol Hódi Pamela is útnak indult modell kolléganőjével együtt, hogy közösen tegyék próbára magukat. Indulás előtt Pami elárulta, ha kell, mindent be fognak vetni annak érdekében, hogy célt érjenek stoppolás közben, még bájaikat is szívesen bevetik majd. Bár a forgatásoknak már vége, egyelőre csak annyit tudunk, hogy Pami és Zsófi mindketten elég akaratosak és lobbanékonyank. A celebmami azt is elárulta, hogy bizony ő szeret kötöszködni, amin Zsófi képes megsértődni.