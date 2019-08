Gábor Zsazsáról életrajzi könyv készül, amelynek a színésznő utolsó férje, Frédéric von Anhalt egyáltalán nem örül.

Gábor Zsazsa életéről könyv készül Finding Zsa Zsa: The Gabors Behind the Legend címmel. Sam Staggs író azt ígéri, sok titokra derül majd fény az alkotásból, és persze a botrányokról is lerántja a leplet.

Gábor Zsazsa kalandos életéről nem nehéz izgalmas könyvet írni, hiszen kilencszer volt férjnél.

„Jó vagyok a háztartásban. Ha elhagyok egy férfit, megtartom a házát” – mondta egykor Zsazsa, akinek utolsó férjével, Frédéric von Anhalttal való kapcsolatát is kitárgyalja majd a könyv, amelynek a férfi egyáltalán nem örül. Erősen kritizálta az írást, a Blikk megkeresésére pedig egyenesen sz*rságnak nevezte.

Pedig az író éppen azt szeretné, ha a Gábor családról teljes képet kapnának az olvasók.

„Az egyik furcsa elképzelés róluk az, hogy előrevetítették a Kardashianeket és más hasonló hírességeket. Ezt azok gondolják róluk, akik semmit sem tudnak a Gáborokról, viszont túl sokat a Kardashianekről, akik közül egyikük sem rendelkezik azzal a kifinomultsággal, tartással vagy ismerettel, amivel Zsazsa vagy Éva bírt” – mondta Sam Staggs.