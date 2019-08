Cukrászda nyílt Klapka György üzletházának helyén.

Hónapokkal ezelőtt zárt be Klapka György üzletháza, és immár egy cukrászda üzemel a helyén. A hangulatos bisztrót még maga az özvegy is felkereste, mert kíváncsi volt rá.

„Egy hónapja csak úgy nosztalgiából erre jöttem, akkor már dolgoztak a munkások. Megkérdeztem, ki itt a főnök? Amint kiderült, hogy Klapka özvegye vagyok, azonnal körbevezettek. A minap is betértem, akkor csomagolták ki az új asztalokat. Boldog vagyok, hogy egy ilyen csodás cukrászda és bisztró nyílt a régi üzlet helyén. Azt hiszem, a férjem is örülne, ha látná, milyen elegáns lett az egykori birodalma. Gyuri nagyon szeretett enni, én meg főzni rá. Neki is nagyon ízlene mindaz, ami itt kapható" – mondta el Kiss Mária aBlikknek.