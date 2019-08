Heidi Klum és 16 évvel fiatalabb kedvese kapcsolatának nem sok jövőt jósoltak az ismerősök, családtagok. A szerelmesek azonban rácáfoltak erre, olyannyira, hogy augusztus 3-án össze is házasodtak.

A 46 éves német származású szupermodell hófehér hatalmas ruhát viselt hosszú fátyollal, a vőlegény, Tom Kaulitz, aki a Tokio Hotel tagja, szintén fehérben volt.

Sajtóértesülések szerint a vőlegény rendhagyó módon nem a menyasszony édesapjától kért áldást a frigyre, hanem Heidi előző házasságaiból született gyerekeitől.

A fotókat a nagy napról ITT nézhetitek meg.

Egy szál tangában végzi teendőit Heidi Klum – Fotó

46 évesen is bomba formában van Heidi Klum . Ezt büszkén meg is mutatja, most csak egy aprócska tangabugyit viselt.