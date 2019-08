Közeledik Kylie Jenner 22. születésnapja, amire egyáltalán nem sajnálja a pénzt az üzletasszonnyá avanzsált celebritás. A helyszín egy focipálya méretű, 74 milliárd forintot érő luxusjacht lesz.

Nem hittük volna, hogy a Kardashian–Jenner klánból bárki is felülmúlja majd Kim Kardashian tevékenykedését és hírnevét. A legfiatalabb lánynak, Kylie-nak azonban sikerült, 21 évesen a legfiatalabb dollármilliárdosként pózolt a Forbes címlapján. Ezek után nem is csoda, hogy százmilliókat költ majd a születésnapi bulijára is.

A buli egy óriási luxusjachton lesz, amit egy hétre béreltek ki 340 millió forintért. A jachton helikopterleszálló, mozi és persze egy óriási medence is van, nem beszélve a 29 főből álló személyzetről, akik egy hétig a bulizók kívánságait lesik majd.