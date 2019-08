Nemrégiben vállalta fel kapcsolatát Lacival Molnár Anikó, ám kiderül, hogy máris szakítottak. A zenész és a ValóVilág egykori szereplője már nem egy pár.

"Bár Lacival nem akarjuk nagydobra verni a magánéletünket a szakmája miatt sokat járunk majd nyilvános rendezvényekre, és szerettük volna megelőzni a pletykákat. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, de mindketten bízunk abban, hogy végre ez egy hosszan tartó kapcsolat lesz" - nyilatkozta nemrégiben Anikó, most azonban az AcNewsnak árulta, szakítottak.

„Ő már a múlté... Június elején szakítottunk. Egyszerűen nem működött a kapcsolatunk. Egyébként nem is éltünk együtt, csak minden nap találkoztunk, nem értem miért írták ezt anno. A kutyáimmal sem jött ki olyan jól, próbáltunk kompromisszumokat kötni, de az sem sikerült. Aki az állataimat nem fogadja el, annak nincs helye az életemben. Ez is az egyik oka volt, hogy különváltak az útjaink. Persze volt még más is a háttérben, de erről nem szeretnék beszélni" – mondta el a híresség, és hozzátette, nem zárja ki az életéből az ismerkedést, de legközelebb akkor beszél majd kapcsolatáról, ha menyasszony lesz.