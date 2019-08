Aurelio élő adásban könyörgött Dominikának, hogy fogadja vissza: elmondta, az ő hibája, hogy szakítottak.

Aurelio és Dominika szakítottak, de a celeb nem tartja ezt egy teljesen lezárt dolognak. A Mokkában bevallotta, ő tehet arról, hogy kapcsolatuk zátonyra futott. Habár sokat változott, még sokkal figyelmesebbnek kellett volna lennie Dominikával.