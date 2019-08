Tavaly halasztotta el az esküvőjét Mészáros Árpád Zsolt és a legkisebb gyerekének édesanyja. Eleinte azt mondták, nincs gond, később a színész arról nyilatkozott, hogy problémáik vannak, most pedig kiderült: szakítottak.

„Titokban, teljes csendben, csak két tanúval szerettem volna elvenni Brigit. Kikosarazott, mondván, ha egyszer lesz esküvő, annak meg akarja adni a módját. Inkább vár még, de nagy lakodalom legyen" – nyilatkozta januárban MÁZS.

Úgy tudni, a pár útjai télen el is váltak, a Story magazin pedig arról is beszámolt, hogy a színész már tovább is lépett, ám új szerelmével egyelőre nem akar nyilvánosság elé állni. Hogy mi lehet a válás mögött, arról a színész közeli ismerőse mesélt a hetilapnak:

"Egy nő számára fájó érzés, hogy nem ő az első a férfi életében, de Árpinak mindig is a gyerekei lesznek az elsők. Ezt mindenkinek el kell fogadni, aki őt választja. Mindig azt mondja, egy nőtől ugyan elválhat, de a gyerekeitől soha. Ő annyi szabadidőt tölt a gyerekekkel, amennyit csak lehetséges" - nyilatkozta.

A magazin megkereste a színészt is, aki azt mondta, nem szeretne a magánéletéről beszélni.