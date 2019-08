Németh Kristóf felesége, Zita elárulta, mennyire jól kijön férje kisfiával, Lócival.

Németh Kristóf felesége, Zita elárulta, férje kisfia, Lóci már alig várja, hogy megszülessen a kistestvére. Ők ketten nagyon jól kijönnek egymással, még a leendő anyuka munkahelyén barátkoztak össze.

„Visegrádon egy hotelben vagyok bárvezető, igaz, most már nem dolgozom, a babavárásra és a családomra koncentrálok. Kristófék rendszeresen jártak oda pihenni, Lóci gyakran jött oda hozzám beszélgetni, képeket mutatott, vagy nézte, ahogy dolgozom. Szóval hamar összehaverkodtunk, de nem azért, mert Kristóffal szerettem volna komolyabbat, ez évekkel később jött csak. (...) Lóci is ott volt az első randinkon. Abba már nem avattuk be, hogy újra találkozgatunk, hiszen nem tudtuk, összepasszolunk-e, csak akkor mondtuk el neki, amikor biztosan éreztük, hogy közös jövőt tervezünk. Annyira örült!” – mesélte Zita a BEST magazinnak.