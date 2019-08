Delhusa Gjon elárulta, esküvőt terveznek fiatal kedvesével.

Delhusa Gjon 66 esztendős, de ma is remek formában van. Mint mondja, mentálisan és fizikálisan is jól érzi magát a bőrében. Kell is az energia, hiszen lépést kell tartania 23 éves kedvesével. Az énekes a Blikknek elárulta, Fanni nagyon szeretné már, ha összeházasodnának. Ez neki sincs ellenére.

„Sokszor kérdezi, ugye tudom, hogy már öt éve együtt élünk? Ő nekem adta az életét, a fiatalságát, a jövőjét, nekem is adnom kell valamit, ezen egy pillanatig nem gondolkozhatok. Szóval azt hiszem, hamarosan oltár elé vezetem őt.”