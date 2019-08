Andy Vajna fél évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel hunyt el. Felesége nem tudja feldolgozni a férje elvesztését, és a lelki fájdalmai mellett komoly anyagi gondjai is akadtak.

Vajna Timi a Hot! Magazinnak adott interjújában elárulta, amíg a férje élt, addig nem számított, mire költ. Ha kedve volt, a századik fekete méregdrága táskát is megvehette. A luxuséletnek azonban vége: az özvegy egyelőre semmit sem lát elhunyt férje vagyonából, és előfordulhat, hogy az örökség még hosszú ideig várat magára egyéb jogi procedúrák miatt. A Tények Plusz adásában Timi azt is elárulta, hogy attól fél, semmit sem fog kapni. Arra kényszerült, hogy több drága holmit eladjon, az interneten árulta a férje bélyeggyűjteményét, valamint saját Lamborghini autóját is.

Ma már nagyon megválogatja, mire költ, ugyanis fogytán a pénze. Kizárólag állatai gondozását finanszírozza.

"Arra megtanított ez a kemény időszak, hogy tudjam értékelni a pénzt. Eddig megvásárolhattam a századik fekete táskát, most viszont meggondolom, hogy mire költök" - mesélte a hetilapnak Timi, aki azt is elmesélte, hogy amíg nem lesz amerikai állampolgár, nem juthat pénzhez.

"Amíg nem vagyok amerikai állampolgár, nem tudok hozzájutni az örökséghez, vagy nagyon sok adót kell fizetnem utána. Most azt várom, hogy lezáruljon a hagyatéki eljárás, azután több jogom lesz intézkedni a cégekben."