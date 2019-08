Balázs Fecó a kamerák előtt vallott arról, nem tud zene nélkül élni, és korábbi infarktusai ellenére is folytatja a munkát.

Több infarktus után is a színpadra lép Balázs Fecó. A Kossuth-díjas zenészt az orvosai is óva intették a rendszeres fellépésektől, ő azonban nem tud zene nélkül élni, jelenleg exkluzív életmű-nagykoncertre készül. Most a TV2 Mokkájában beszélt arról, mit vállal el a jövőben.

„Nekem ez a gyógyszer, és ezt tudják ők is. Nekem fontos, hogy a színpadra menjek és innen fognak eltolni máshova is... Ez hajt, ez az életem. (...) Annyit vállalok, amennyi jólesik. Előadóesteket tartok az mögöttem lévő ötven év zenei emlékeiből egy szál zongorával, élőben kommentálva a dalokat. Nagyon szeretem, ez más kihívás, mint zenekarral. De nagyon hiányzott már, hogy zenészekkel, kollégákkal játsszak, éppen ezért három nagykoncertet vállaltam idén.”