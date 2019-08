Szinetár Dóra kifejtette, szerinte mi a dolgunk a világban és mi az élet értelme.

Új videósorozatot indított Makranczi Zalán, amelyben arra keresi a választ beszélgetőtársaival, mi is a dolgunk a világban. A legelső részben feleségét, Szinetár Dórát interjúvolta meg.

„Az lehet az élet értelme, hogy az ember azt érezze itt és most, hogy neki most jó. Nyilván ez tág fogalom... Akkor tudom jól érezni magam, ha ettem egy jót, ha aludtam egy jót, ha szerelmeskedtem egy jót, ha velem fizikailag is történnek dolgok, ha láttam valami szépet, ha megérintett valami jó... De ha az ember elkezd felnőni, egy idő után nem tud neki jó lenni akkor, ha azok, akiket szeret, azoknak nem jó. Tehát fordítsuk meg: nekem akkor tud jó lenni, ha azoknak is rendben van az élete és azok is ugyanolyan jól érzik magukat, akiket szeretek” – magyarázta Szinetár Dóra.