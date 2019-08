Whitney Port, habár éppen szingli volt, amikor összesodorta az élet Leonardi DiCaprioval, ő mégis kikosarazta a világsztárt. Most elárulta miért, és azt is, hogy ma már egészen másként döntene.

With Whit című podcastjében mesélt arról a reality sztár, hogy lehetősége lett volna Hollywood ügyeletes szépfiújával, Leonardo DiCaprioval összemelegedni. Miután elköltöttek együtt egy közös vacsorát, és a színész felinvitálta magához Whitney-t, a lány mégis nemet mondott.

Saját bevallása szerint már nagyon bánja, hiszen éppen nem is volt párkapcsolata. Egyenes élete egyik legnagyobb hibájának nevezte az elszalasztott alkalmat. Akkori döntését azzal magyarázta, hogy korábban nem volt egyéjszakás kalandja, ráadásul túlságosan izgult. Az eset egyébként jópár évvel ezelőtt történt, és kicsit furcsa is ez az utólagos vallomás, hiszen Whitney azóta boldog kapcsolatban él, ráadásul gyermeke is született.