Nagy port kavart három évvel ezelőtt Angelina Jolie és Brad Pitt válása. A sajtóhírek csúnya perpatvarról számoltak be. A színészpár két tagja most árulta el, szerintük mi vezetett a váláshoz.

Évekig találgatott a fél világ, vajon mi vezethetett Angelina Jolie és Brad Pitt válásához. rengeteg olyan hír látott napvilágot az elmúlt három évben, amik arról szóltak, mennyire elfajultak a dolgok a volt szerelmesek között. Ők azonban egyszer sem tettek nyilatkozatot és a sajót kérdéseire sem válaszoltak, egészen idáig. Most azonban elárulták, szerintük mi vezetett a váláshoz. Érdekes módon mindketten saját magukat hibáztatják.

"Minden rossz szokásommal felhagytam, amikor családom lett, az ivását kivéve. Mindig is többet ittam, mint kellett volna, ami nyilván gondokat okozott a házasságomban is. Most már jobb a helyzet, de még időre van szükség a teljes változáshoz" - mondta Brad Pitt, írta meg a Ranker.com

Angie azonban azt gondolja, ő az oka a kapcsolat megromlásának.

"Minden az én hibám. Egy forgatás alkalmával találkoztunk és nagyon jól működtünk együtt. Ugyanezt szerettem volna a magánéletünkben is és a munkakapcsolatunkban is, mert nagyon jó volt Braddel együtt dolgozni. Azt gondoltam, ha több időt töltünk együtt, az javít a kapcsolatunkon, ami bizonyos szempontból így is történt, viszont azt éreztem, egyre több teher nehezedik ránk, amit nem tudtunk elviselni. Egy idő után kilátástalanná vált a helyzet, elhidegültünk egymástól" - nyilatkozta Jolie.