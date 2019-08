Ahogy azt a Life.hu is megírta, Para-Kovács Imre és Perjés Zoltán rádiós-újságíró videójukban durván beszóltak Ganxsta Zolee-nak, aki nyomdafestéket nem tűrően reagált az elhangzottakra. A botrány folytatódik...

Nem ült el a vihar Ganxsta Zolee és a két rádiós-újságíró, Para-Kovács és Perjés között. A két férfi Youtube videójukban szóltak be elég durván Gaxsta Zoleenak, amikor a nőkhöz és családjához való viszonyát boncolgatták.

A rapper nyomdafestéket nem tűrően válaszolt a videóra, majd nyomatékosan megkérte a két rádióst, hogy keressék őt meg, mert ha fordítva történik, abból nem lesz köszönet. Perjés és Para-Kovács azonban úgy tűnik, nem ijedt meg a fenyegetőzés hallatán, sőt egyáltalán nem bánták meg, amiket mondtak és bocsánatot sem hajlandóak kérni.

"A legnagyobb haverok vagyunk a Ganxstával, és köszönjük neki, örökké hálásak leszünk neki. Ő is tudja, hogy ebben a nyári uborkaszezonban neki is, nekünk is szükségünk van egy kis felhajtásra" - reagált Para-Kovács a Blikk megkeresésére.