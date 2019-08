Heather Locklearnek a múltban elkövetett családon belüli erőszak miatt pszichiátriára kell vonulnia.

Heather Locklear élete továbbra is lejtmenetben van. A színésznőt tavaly bilincsben vitték el a rendőrök, miután csúnyán összeveszett barátjával, ami tettlegességig fajult. A sztár a hatósági személyekre is rátámadt, ami miatt most megkapta büntetését.

A színésznőnek 30 napra pszichiátriára kell vonulnia, szeptember 6-ig kell belépnie az intézménybe. Amennyiben ez nem történik meg, 120 napra börtönbe kell vonulnia. Ezek mellett 3 év próbaidőt kapott, valamint arra utasították, hogy kerülje az alkoholfogyasztást, ne szedjen vény nélkül kapható gyógyszereket, és fegyvert sem birtokolhat.