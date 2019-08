Szabados Ági híradós szerelmével Olaszországban járt, ahonnan egy ultadögös fotót posztolt.

Le sem tagadhatná az RTL Klub híradósa, mennyire szerelmes. A szexi bemondó egy férfimodell, Peleskey Bence oldalán találta meg a boldogságot nem sokkal vőlegényével való szakítása után. Ági korábban már mesélt róla, hogy szinte azonnal összeköltöztek Bencével, szerelmük pedig napról-napra erősebb. A sztár kivirult és nagy valószínűséggel párja sportos életmódja is nagy hatással van rá. Ági eddig is csinos volt, ám az elmúlt hónapokban elképesztően átformálta testét, amit meg is mutatott egy aprócska farmernaciban.