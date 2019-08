A Kék Lagúna egykori sztárja irtó dögös még 54 évesen is. Ezúttal smink nélkül láthatjuk.

Brooke Shields azon kevés hollywoodi színésznők közé tartozik, akik méltósággal viselik az öregedést, és nem kezdtek őrületes plasztikai műtétekbe. Az 54 éves színésznő büszke a ráncaira is, amit ezúttal meg is mutatott a követőinek. Smink nélkül, naptól szeplősen szelfizett. Szerintünk így is gyönyörű az 54 éves világsztár.