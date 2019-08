Gelencsér Timi az Instagram-oldalán jelentette be, hogy egy időre eltűnik.

Gelencsér Timi szomorú hírt közölt a rajongóival: az Instagram-oldalán bejelentette, hogy egy időre eltűnik, de szerencsére nem teljesen. Egyelőre azt nem árulta el, hogy miért van szüksége szünetre, de megígérte a rajongóinak, hogy ezt is közli majd velük. "Ahogy előre jeleztem, mostantól egy picit eltűnök szeptemberig. Elérhető leszek, posztolni is fogok csak korlátozottan. Ha eljön az ideje, majd elmondom min ügyködtem ezidő alatt. Addig is puszi és sportoljatok sokat" - írta Timi.