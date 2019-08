Tatár Csilla elárulta, hamarosan ismét képernyőre kerül.

A Nők Lapjának adott interjúban árulta el Tatár Csilla, hogy hamarosan ismét láthatjuk őt a tévék képernyőjén. Azt azonban még nem mondhatta el, mi lesz a feladata.

"Büszke vagyok arra, hogy műsorkészítőként is kiteljesedhettem, emellett kampányokat, filmeket készítek. Nagyon szeretem a munkámat, és boldoggá tesz, hogy azt csinálhatom, ami a szenvedélyem. Ha van olyan feladat, amihez szívesen adom az arcomat, vagy egy olyan csapat, amihez szívesen tartozom, akkor semmi akadálya. Most ősszel is lesz egy televíziós lehetőségem, de még nem árulhatom el, hogy hol és miben. De arra is örömmel mondtam igent!" - írta meg a Blikk.