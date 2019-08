Erős Antónia és férje 22 éve alkotnak egy párt. A hot! magazinnak elárulta, mi a titkuk.

22 éve vannak együtt, mégis a legnagyobb harmóniában él Erős Antónia és férje.

„Titkokat nem tudok felfedni. Ha van egy kapcsolatod, fontos, hogy ne csak saját magadra figyelj, oda kell figyelni a másik igényeire is. Talán az is sokat számít, hogy felnőtt fejjel találkoztunk. Szeretjük egymás humorát. Nagyon szeretünk együtt lenni, nemcsak kettesben, hanem négyesben is a gyerekekkel, amire még napközben is adódik lehetőségünk. Hosszabb időre nem szoktunk menni a gyerekek nélkül sehová. Idén történt meg először, hogy felnőtt társasággal utaztunk el messzebbre. Általában meghagyjuk a másik szabadságát, nem kell a másik nyakán lógni. De nem mindenkinél működik ugyanaz. Receptet nem tudok adni, mindenkinek meg kell fejtenie a saját kapcsolatának titkát” – mondta Antónia a hetilapnak.