Pásztor Anna igazán különleges fotóval kedveskedett a követőinek: fiatalkori felvételt mutatott magáról.

Nosztalgikus hangulatba került Pásztor Anna, és a követőit is magával vitte képzeletbeli időutazására. 26 évet repült vissza az időben, és megmutatta, hogyan nézett ki 1993-ban. Az énekesnő akkor körülbelül 21 éves lehetett, és már akkor is elképesztően dögös volt – ezt a kommentelők is így gondolják.