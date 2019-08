Minden reggel együtt ébreszti az ország jórészét Sebestyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri. Ki gondolná, hogy a jól működő hármas a magánéletben nincs jóban?

Sebestyén Balázs elmesélte, hogy bár nagyon jól működnek együtt a rádiózásban Ferivel és Janival, mégsem lettek barátok a magánéletben. MUnka után nem keresik egymást és a telefont is csak akkor veszik fel, ha tudják, hogy fontos lehet.

"Nagyon szeretek Ferivel és Jánossal dolgozni, és nyilván nem is menne mással. Mi hárman már teljesen összenőttünk, de nagyon érdekes, hogy a való életben egyáltalán, semmilyen szinten nem vagyunk kapcsolatban. Szoktam mondani, hogy Jánosnak csak akkor veszem fel a telefont, ha kétszer hív, mert akkor tudom, hogy komoly. Ennyire nem vagyunk jóban. Nem vagyunk barátok, nem járunk össze. De egyébként borzasztó is lenne, ha hétvégén is összejárnánk, ha barátok lennénk. Ez egy érdekes haveri dolog, ami megállt egy szinten és soha nem lettünk barátok. De szerintem pont ettől működünk "- mesélte őszintén kapcsolatukról Balázs, írta meg a Bors.