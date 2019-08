Úgy látszik, a világ egyik legnagyobb popsztárjának életéről még mindig derülnek ki titkok. Ezúttal boncolási jegyzőkönyvéből látott napvilágot egy eddig nem tudott információ.

A nagy port kavart Neverland elhagyása című dokumentumfilm után, ami az énekes pedofil botrányait tárgyalja rendkívül megrázó részletekkel, újabb dokumentumfilm készült Michael Jackson életéről. A Killing Michael Jackson című doku eddig nem ismert részletekkel is szolgál a popsztár halálát illetően, amit egyébként gyógyszertúladagolás okozott.

Scott Smith nyomozó számolt be arról, hogy Jacko halála napján is parókát viselt. Az énekes a Pepsi 1984-es reklámjának forgatásán szenvedett balesetet: egy felrobbanó tűzijáték miatt másodfokú égési sérüléseket szenvedett. A nyomozó szerint a popsztárnak alig volt haja, és a már begyógyult seben is látszott, hogy micsoda fájdalmakkal járhatott a sérülés. Ezek után már nem mondott ítéletet Jackson felett, ami a gyógyszerfüggőségét illeti. "Nem akarom védeni a gyógyszerek használata miatt, de aki már megtapasztalt ilyen fokú fájdalmat, és kinyitotta az ajtót a fájdalomcsillapítóknak, az beláthatatlan következményekkel járhat, ahogyan Jackson esetében is történt" - mondja a filmben.