Kollányi Zsuzsi elárulta, mit gondol Majka és Curtis szétválásáról

Kollányi Zsuzsi gyönyörű iker babáknak adott életet alig egy évvel ezelőtt. Az énekesnő azóta otthon volt a picikkel. Hamarosan azonban újra színpadra áll Majka mellett.

Curtis távozása óta Majka egyedül állt a frontvonalon minden fellépéskor, idáig. Kollányi Zsuzsi azonban hamarosan visszatér szülési szabadságáról, és újra Majka csapatát erősíti csodás hangjával.

Az énekeső a visszatérésről mesélt, illetve azt is elárulta, mit gondol Majka és Curtis szétválásáról.

"A csapat 100 tagú cigányzenekaros turnéjánál már én is ott leszek. De nem szeretnék sokat távol lenni a gyerekeimtől, úgyhogy figyelek rá, hogy heti egy-két koncertnél ne vállaljak többet. Befolyásolt engem is a szétválás, de úgy érzem, ez mégsem az én dolgom. Azt gondolom, Peti és Ati két felnőtt ember, és nekik kell tudniuk, hogy képesek-e együtt dolgozni, vagy sem. Ha nem, akkor inkább ne zenéljenek együtt, ha igen, akkor úgy is fognak. Ez a kettejük szakmai dolga, illetve ez Peti zenekara, az ő dolga eldönteni, kit akar. Bármi is történt, én szeretem Atit. Gratuláltam neki a kisfiához, és azonnal írtam neki akkor is, amikor kijött a Lehetne újra február című dala. Ujjongtam, szerintem óriási lett" - mesélte a Borsnak Zsuzsi.