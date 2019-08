Odaköltözött szerelméhez Patai Anna, akit 11 évesen a Megasztárban ismerhettek meg a tévénézők.

Patai Anna mindössze 11 éves volt, amikor megismerte az ország a Megasztár című tehetségkutatóban. Az ifjú énekesnő azóta felnőtt, immár 20 esztendős és nemrég odaköltözött szerelméhez.

„Bence mindig elvisz ilyenkor vacsorázni, sétálunk, együtt vagyunk. A szüleimet is meglátogatom, ők is megköszöntenek, szóval igazán visszafogottan. Nincs nagy buli, nincs szükségem az ilyen felhajtásra. Van egy két hónapos kiskutyánk, Rudi, akit nem is nagyon lehet hosszú időre magára hagyni, mert mindent szétrág” – mesélte a Blikknek.

Az énekesnő hozzátette, szeretne továbbtanulni, de mostanában a rengeteg fellépés mellett nem nagyon maradt erre ideje.

„Még nem kezdtem el az egyetemet, mert a sok fellépés mellett nem tudnám beiktatni az életembe, márpedig nekem most a zene a legfontosabb. A műsor után játszottam színházban, ráadásul olyan nagy színészekkel, mint Törőcsik Mari, ami hatalmas megtiszteltetés volt. Nemrég megszereztem a jogosítványt, a vezetésórákat is nehéz volt leszervezni, de végre vezethetek! Hamarosan indul a turném, lehet, hogy párszor én ülök majd a volán mögé.”