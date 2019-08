Harry herceg meghívást kapott exe esküvőjére: vajon Meghan elengedi?

Harry herceg meghívást kapott exe esküvőjére. A kérdés csupán annyi: mit szól ehhez Meghan?

Sajtóértesülések szerint ki nem állhatja férje exét Meghan hercegné. A brit modell Cressida Bonas és a herceg három évig alkottak egy párt. Senki sem tudja az okát, miért szakítottak, az azonban köztudott, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással a mai napig. Éppen ezért hívta meg Cressida Harryt közelgő esküvőjére. Mivel a modell is jelen volt Meghan és Harry menyegzőjén, az illem úgy kívánná, hogy a herceg is megtisztelje jelenlétével egykori kedvesét. A kérdés az, hogy mit szól ehhez Meghan? Elengedi férjét az esküvőre vagy megszegeti vele a protokollt? - számolt be a hírről a Bors.