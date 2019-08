Megható bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Rubint Réka: üzent neki februárban elhunyt édesapja.

Februárban hunyt el Rubint Réka édesapja, és a fájdalom azóta sem enyhül. Nincs olyan nap, hogy a fitneszlady ne gondolna rá, egy közös fotót is magánál hord a nadrágja zsebében. A közösségi oldalán most azt is elárulta, édesapja rejtélyes módon üzent neki a minap.

„Hajnalban, amikor elindultam itthonról, a garázsból kifordulva egy szarvas sétált át előttem az úton (Édesapám vadász volt, halála után néhány nappal a fiúk – Norbika és Zalán – az erdőben találtak egy 'levetett' szarvasagancsot.) Ma reggel, miközben a szarvas átsétált előttem, a rádióban épp az a dal szólt, amit Kökény Attila Édesapám temetésén énekelt...”