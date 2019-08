Túl költségesek Rubint Réka alakreformtáborai: ezzel vádolják a fitneszladyt.

Túl drágának találják a kommentelők Rubint Réka alakreformtáborát. A Maldív-szigeteki kiruccanás szilveszterkor lesz, két hétig tart és az ára 2,4 millió forint.

A Blikk most megkereste a fitneszladyt, aki reagált a vádra.

„Soha nem a pénz és az anyagiak motiválnak, és nem is ezért tartok táborokat. Tartok órákat 1500 forintért, és vannak pár napos, belföldi táborok is, egyik sem kerül többe 50 ezer forintnál. Hozzám bárki jöhet sportolni, fontosnak tartom, hogy mindenkinek is biztosítsak lehetőséget, azoknak is, akiknek nem telik egy külföldi útra, de olyanoknak is, akik megengedhetik, hogy luxuskörülmények közt mozogjanak" – nyilatkozta.