Varga Iza most van igazán formában: elmondása szerint imádja az életkorát, nem cserélne egyetlen húszévessel sem.

Varga Iza már túl van a negyedik X-en, életkorából azonban éveket is letagadhatna. Ma is elképesztő formában van, nagyon csinos és fiatalosan öltözködik. Az Instagramon is igen aktívan jelen van, így a rajongók ott is figyelemmel követhetik mindennapjait.

A színésznő elárulta, a magánéletében folyton keresi a megújulást, és sokkal lazább, mint az általa alakított karakter a Barátok köztben.

„Sokan azt gondolják, hogy negyven fölött megáll az élet. Nem mernek vagy nem akarnak olyan ruhákat felvenni, mint korábban, a szaggatott nadrág, a miniszoknya vagy a mélyebben dekoltált felső már tabu. Pedig ez baromság. A 'mi korunkban' is lehet egy nő szexi, csak merjük megmutatni és vállalni magunkat, hisz a negyedik X fölött még javában felfelé ível az életünk. Én személy szerint egyik húszévessel sem cserélnék, mert fantasztikus dolog 46 évesnek lenni” – nyilatkozta a Borsnak.